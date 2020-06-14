Формула-1 ведет переговоры о проведении Гран-при в Португалии

Окончательное решение о проведении этапов примут не раньше июля.

Представители автодрома Алгарве в Португалии подтвердили переговоры с руководством Формулы-1 о проведении двух этапов на их трассе в нынешнем сезоне.

Гонки планируют провести 27 сентября и 4 октября, они могут называться "Гран-при Португалии" и "Гран-при Алгарве". Окончательное решение примут в июле.

Формула-1 ищет альтернативные варианты для проведения дополнительных гонок в сезоне, ведь ранее пришлось отказаться от этапов в Азербайджане, Сингапуре и Японии.

Автодром Алгарве находится в городе Портиман на юге Португалии, длина трассы — 4692 метра. Строительство было завершено в 2008 году.

Сезон Формулы 1 должен стартовать 5 июля в Австрии, где через неделю состоится еще одна гонка. Всего необходимо провести восемь гонок — это необходимый минимум для определения чемпиона Формулы-1.