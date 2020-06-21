Чемпион Формулы-1 хочет встать на колено на старте сезона

Хэмилтон хочет встать на колено при открытии сезона Формулы-1.

Источники, максимально близкие к шестикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону, рассказали, что пилот Mercedes полон решимости публично продемонстрировать поддержку акции Black Lives Matter на открытии сезона Формулы-1 в Австрии. Как утверждает Daily Mail, он, в частности, готов прилюдно встать на одно колено.

Льюис раскритиковал коллег, никак не реагирующих на трагедию в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за жестоких действий полицейского умер темнокожий Джордж Флойд.

Отец чемпиона Энтони Хэмилтон призвал всех сотрудников команд, включая пилотов, преклонить колено вместе с его сыном Льюисом во время открытия чемпионата мира Формулы-1 5 июля. По его словам, это будет знак уважения не только к антирасистскому движению, но и ко всем пострадавшим в этом году от Covid-19.