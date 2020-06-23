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Гран-при Канады состоится в октябре: рассматривается вариант со зрителями

Гран-при Канады состоится в октябре: рассматривается вариант со зрителями
18:48 Сегодня Телеграф Автоспорт
Гран-при Канады-2020 состоится 11 октября, а этап может пройти даже со зрителями.

Как сообщают местные СМИ, официальное решение по Гран-при будет принято на следующей неделе.

Напомним, что руководство Ф-1 отправило запрос в Китай для проведения двух Гран-при в Шанхае в этом сезоне. Также Формула-1 ведет переговоры о проведении двух Гран-при в сезоне-2020 на территории Португалии.

Формула-1 ищет альтернативные варианты для проведения дополнительных гонок в сезоне, ведь ранее пришлось отказаться от этапов в Азербайджане, Сингапуре и Японии.

Сезон Формулы 1 должен стартовать 5 июля в Австрии, где через неделю состоится еще одна гонка. Всего необходимо провести восемь гонок — это необходимый минимум для определения чемпиона Формулы-1.

Ранее сообщалось, что чемпион Формулы-1 хочет встать на колено на старте сезона.

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Формула-1, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
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