Папа Римский обратился к гонщику Дзанарди

"Дорогой Алессандро,
Твоя история – это пример того, как можно начать всё сначала после резкой остановки. Ты показал, как благодаря спорту можно жить активной жизнью, превратил физические ограничения в урок для человечества. Спасибо, что ты дал силы тем, у кого их не осталось. В этот тяжёлый момент мои мысли и молитвы с тобой и твоей семьёй. Да благословит их Господь и охранит Богоматерь. Твой брат в вере, Франциск".
Состояние Дзанарди остаётся стабильным. Врачи клиники в Сиене говорят, что он пробудет в искусственной коме ещё минимум 10-15 дней.
Ранее сообщалось, что Дзанарди перенес операцию.