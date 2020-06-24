Папа Римский обратился к гонщику Дзанарди

Папа Римский Франциск выразил слова поддержки гонщику Алексу Дзанарди, который несколько дней назад получил тяжелую травму головы в результате ДТП. Послание понтифика опубликовано в издании La Gazzetta dello Sport.

"Дорогой Алессандро,

Твоя история – это пример того, как можно начать всё сначала после резкой остановки. Ты показал, как благодаря спорту можно жить активной жизнью, превратил физические ограничения в урок для человечества. Спасибо, что ты дал силы тем, у кого их не осталось. В этот тяжёлый момент мои мысли и молитвы с тобой и твоей семьёй. Да благословит их Господь и охранит Богоматерь. Твой брат в вере, Франциск".

Состояние Дзанарди остаётся стабильным. Врачи клиники в Сиене говорят, что он пробудет в искусственной коме ещё минимум 10-15 дней.

Ранее сообщалось, что Дзанарди перенес операцию.