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Скандал с "висельной петлей" в NASCAR: гонщик Уоллас прояснил ситуацию

Скандал с "висельной петлей" в NASCAR: гонщик Уоллас прояснил ситуацию
Обновлено 12:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм
Темнокожий гонщик NASCAR Бабба Уоллас рассказал, с чего началась история о "подброшенной висельной петлей" в его боксах, которая на самом деле оказалась веревкой для запирания дверей гаража.

"Мне позвонил руководитель серии Стив Фелпс. Когда происходит подобное вы сразу понимаете – случилось нечто плохое. Они разговаривали с моим боссом и сообщили мне, что произошло преступление на почве ненависти. Я начал беспокоиться и моментально подумал, что речь идёт о моей семье, так как со мной всё было в порядке. Но выяснилось, что дело в петле в боксах. Я немного выдохнул, хотя был на взводе. Ведь кто-то оставил этот символ ненависти. Мы всю ночь провели с мои боссом, стараясь сохранять спокойствие, пока не было выпущено официальное заявление NASCAR.

С самого начала я хотел избежать подобной ситуации. Нужно было понять, есть ли состав преступления. Мы поговорили с моим крю-чифом, ещё раз всё обсудили с механиком, обнаружившим эту петлю. Он сам афроамериканец и заверил нас, что проверил все боксы других команд. И там не было запорного механизма, как в моём гараже. Я имею в виду, что там не было ничего похожего на висельную петлю. Так всё и произошло.

Я испытал облегчение, когда выяснилось, что умысла не было. Понимал, что будут негативные отклики – люди теперь говорят, что это подстава с моей стороны. Но не я политик и стараюсь избежать этого любой ценой. Когда я призываю к запрету флагов конфедерации или чему-то подобному, то просто говорю о том, что считаю важным и не пытаюсь разыгрывать «расистскую карту", — заявил Уолллас в эфире The Daily Show.

Ранее Хэмлин выиграл третью гонку NASCAR.

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Автоспорт, NASCAR, Бабба Уоллас.

Автор:

Телеграф
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