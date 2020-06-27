Хэмилтон раскритиковал слова Экклстоуна про расизм

Льюис Хэмилтон прокомментировал высказывания экс-главы Формулы-1 Берни Экклстоуна.

Шестикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отреагировал на высказывания экс-главы Формулы-1 Берни Экклстоуна, который не разделяет методов движения Black Lives Matter в вопросах борьбы за права чернокожих и который позволил себе заявить, что иногда чернокожие проявляют даже больше расизма, чем белые.

"Так грустно и разочаровывающе читать подобные комментарии. Берни уже вне спорта и представляет другое поколение. Но это то, что будет неправильно — игнорировать невежественные высказывания, которые демонстрируют, насколько мы далеки от действительно равного общества.

Если кто-то, занимавшийся спортом десятилетиями, имеет столь большой недостаток понимания того, как глубоки корни проблемы, с которой чернокожие сталкиваются ежедневно, как мы можем ожидать, что это будут понимать его подчинённые. Всё начинается с головы.

Сейчас настало время перемен, и я не буду останавливать работу, которая в будущем обеспечит равные возможности в нашем спорте для всех. Я буду стараться создавать мир, в котором меньшинство будет иметь равные права. Буду продолжать использовать свой голос, чтобы представлять тех, у кого нет этого голоса", — написал Хэмилтон в "сториз" на своей странице в "Инстаграме".

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