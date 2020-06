Вьетнам близок к проведению Формулы-1: названа дата

Планы о проведении Гран-при Вьетнама в 2020 году могут быть объявлены в ближайшее время, сообщил в своём «твиттере» фотограф Парен Раваль. Кроме того, по информации источника, отель, который должны были использовать команды, забронирован на даты около 22 ноября — именно в этот день может пройти гонка Гран-при Вьетнама.

Фотограф опубликовал в «Твиттере» скрин сообщения, в котором говорится, что планы будут обозначены в ближайшее время и отправлены всем клиентам по электронной почте.

Following news I broke about #VietnamGP being postponed in Mar, it seems plans will be announced soon. I also spoke to hotel which I think is being used by a team. They said they‘re fully booked around 22 Nov. Not sure if it’ll be behind closed doors or not atm. @FormulaMoney #F1 pic.twitter.com/nq2simSTLn

— Paren (@ParenRaval) June 27, 2020