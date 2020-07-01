Скачать
Среда, 01.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Барселона - Атлетико: обзор ключевого матча 2:2 (Видео)
Барселона - Атлетико: обзор ключевого матча 2:2 (Видео)
Чемпион мира по шахматам отдал ферзя на 3-м ходу (Видео)
Чемпион мира по шахматам отдал ферзя на 3-м ходу (Видео)
145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
Финал Кубка Украины Динамо - Ворскла покажут два канала
Финал Кубка Украины Динамо - Ворскла покажут два канала

На болидах Феррари появятся специальные наклейки

На болидах Феррари появятся специальные наклейки
Обновлено 10:23 Сегодня Телеграф championat.com
Команда Формулы-1 «Феррари» разместит на болидах сообщение в честь Алекса Дзанарди.

Команда «Феррари» объявила, что во время Гран-при Австрии на её болидах появится сообщение #ForzaAlex в поддержку экс-пилота Формулы-1 Алессандро Дзанарди, который остаётся в реанимации после дорожно-транспортного происшествия.

Наклейки будут размещены под верхними воздухозаборниками болидов Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.

19 июня 53-летний Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Detallazo, la @scuderiaferrari le pondrá a los SF1000 el hashtag #ForzaAlex en apoyo al gran @zanardiofficial un gesto que ya verán traerá muy buenas cosas para el equipo GO, Ferrari GO

Публикация от Ladecuadros.com (@ladecuadros_2.0)

Барселона - Атлетико: обзор ключевого матча 2:2 (Видео)

Напомним, в 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Алессандро Дзанарди.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
02 Чемпион мира по шахматам отдал ферзя на 3-м ходу (Видео)
03 Садовый поможет Карпатам "добрым словом" (Видео)
04 Мариуполь отреагировал на решение УПЛ по Карпатам
05 "А кто это такой?" Анчелотти оконфузился на пресс-конференции (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь