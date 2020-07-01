На болидах Феррари появятся специальные наклейки

Команда Формулы-1 «Феррари» разместит на болидах сообщение в честь Алекса Дзанарди.

Команда «Феррари» объявила, что во время Гран-при Австрии на её болидах появится сообщение #ForzaAlex в поддержку экс-пилота Формулы-1 Алессандро Дзанарди, который остаётся в реанимации после дорожно-транспортного происшествия.

Наклейки будут размещены под верхними воздухозаборниками болидов Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера.

19 июня 53-летний Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.

Напомним, в 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы, он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.