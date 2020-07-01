Скачать
Среда, 01.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Барселона - Атлетико: обзор ключевого матча 2:2 (Видео)
Барселона - Атлетико: обзор ключевого матча 2:2 (Видео)
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
Финал Кубка Украины Динамо - Ворскла покажут два канала
Финал Кубка Украины Динамо - Ворскла покажут два канала

Берни Экклстоун на 90-м году жизни стал отцом

Берни Экклстоун на 90-м году жизни стал отцом
Обновлено 16:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Экс-владелец Формулы-1, бывший почётный президент серии Берни Экклстоун в четвёртый раз стал отцом.

Его 44-летняя супруга Фабиана родила мальчика в Швейцарии, его назвали Эйсом (Ace). Об этом сообщил известный спортивный журналист Роджер Бенуа на своей странице в «Твиттере».

Во время беременности Фабиана и Берни находились в Бразилии, но приняли решение покинуть страну из-за сложной ситуации с коронавирусом.

У 89-летнего Экклстоун три дочери — младшей, Тамаре, 35 лет, а старшей, Деборе, — 65 лет.

Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили его календарь.

Барселона - Атлетико: обзор ключевого матча 2:2 (Видео)

Недавно Берни столкнулся со шквалом критики после фразы о том, что «во многих случаях чёрные – большие расисты, чем белые».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Берни Экклстоун, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
02 Чемпион мира по шахматам отдал ферзя на 3-м ходу (Видео)
03 Финал Кубка Украины Динамо - Ворскла покажут два канала
04 Садовый поможет Карпатам "добрым словом" (Видео)
05 Мариуполь отреагировал на решение УПЛ по Карпатам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь