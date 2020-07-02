Black Lives Matter: гонщики Формулы-1 присядут на колено на Гран-при Австрии

Пилоты Формулы-1 договорились о том, что все вместе присядут на одно колено на стартовой решётке перед гонкой Гран-при Австрии. Об этом сообщает Daily Mail.

Тем самым гонщики Формулы-1 поддержат движение Black Lives Matter, борющееся с проявлениями расового неравенства по отношению к афроамериканцам. Акция с участием пилотов произойдёт до или после исполнения гимна Австрии, сообщает источник.

Ранее гонщик "Макларена" Ландо Норрис рассказал, что пилоты обсудят, будут ли они проводить подобную акцию, но если она будет проведена, то с участием всех гонщиков.

Схожие акции уже провели футболисты английской Премьер-лиги и многие другие профессиональные спортсмены.

Старт гонки Гран-при Австрии Формулы-1 запланирован на 16:10 5 июля.

Ранее сообщалось, что Берни Экклстоун на 90-м году жизни стал отцом.