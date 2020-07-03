Хэмилтон показал свой шлем на новый сезон с надписью Black Lives Matter (Видео)

Шестикратный чемпион мира Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон представил шлем на сезон-2020.

Британец показал его на своей странице в "Твиттере". Шлем окрашен в чёрно-фиолетовые цвета.

Чёрный цвет, очевидно, символизирует борьбу с расизмом. На шлеме обращают на себя внимание две надписи. Первая — главный слоган движения чернокожих за свои права — Black Lives Matter, она расположена на верхней части. Вторая надпись размещена на затылке и также связана с движением за расовое равноправие — "Мы всё ещё поднимаемся".

Что касается небольших фиолетовых вставок, то Хэмилтон объяснил это тем, что это его любимый цвет.

Соответствующее видео размещено на странице Хэмилтона в "Твиттере".

Напомним, в результате подъёма чернокожего населения за свои права в "Мерседесе" приняли решение сменить ливрею болида на чёрный. Пилоты команды на протяжении всего сезона будут выступать в чёрных комбинезонах.

Ранее Williams показал новую ливрею болида на грядущий сезон.