Williams показал новую ливрею болида на грядущий сезон (Фото)

Команда "Уильямс" 26 июня презентовала новую ливрею своего болида.

Теперь болид команды практически полностью окрашен в белый цвет.

На боковых понтонах появились спонсорские логотипы канадского производителя питания SOFINA, а на верхнем воздухозаборнике — производителя кофе Lavazza. Заметнее стал логотип компании Acronis. А на заднем антикрыле появилось изображение радуги — это часть новой инициативы под названием We Race As One.

Our new look for the season ahead#WeAreWilliams pic.twitter.com/oVs8VEKP8e — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) June 26, 2020

Ранее в "Уильямсе" сообщили о готовности продать значительную часть своих акций, уточнив, что речь может идти даже обо всей компании Williams Grand Prix Holding.

За прошедший год убытки команды составили 13 млн футов. Позапрошлый сезон "Уильямс" закончила в плюсе. Тогда прибыль составила 12,9 млн фунтов.

Ещё в декабре были проданы 75% акций подразделения Advanced Engineering, которое применяет разработки команды Формулы-1 в других отраслях. Это принесло коллективу чистую прибыль в размере около $ 37,5 млн.