Формула-1 вернулась: Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии-2020

Шестикратный и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон возглавил протокол первой тренировки на Ред Булл Ринге, за полчаса до окончания сессии показав время 1.04,816.

Второй результат в 0,356 секунды показал его напарник по команде Валттери Боттас, а третью строчку по итогам полутора часов занял действующий победитель Гран При Австрии Макс Ферстаппен, проигравший Хэмилтону шесть десятых.

Совсем недалеко от Ферстаппена (всего в 13 тысячных!) оказался лучший из McLaren Карлоса Сайнса. За ним расположились Серхио Перес на Racing Point, Ландо Норрис и вторая машина Red Bull Алекса Албона. Все лучшие времена показаны на шинах Soft.

Гонщики Ferrari работали на длинных сериях кругов и оказались в протоколе непривычно низко – Шарль Леклер на десятой строчке, Себастьян Феттель – 12-й. Российский гонщик Даниил Квят показал 19-е время.

Сессия обошлась без серьёзных происшествий. Нескольких пилотов развернуло, но без последствий для машины, а от Renault Эстебана Окона на главной прямой отвалился аэродинамический элемент – пришлось ненадолго активировать режим виртуального сейфти-кара. Ромен Грожан почти всю тренировку провёл в боксах и выехал за минуту до клетчатого флага: механики Haas долго устраняли неисправность.

Вторая тренировка начнётся в 16:00 по киевскому времени времени.

Ранее Хэмилтон показал свой шлем на новый сезон с надписью Black Lives Matter.