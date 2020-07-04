Гран-при Австрии-2020: результаты третьей практики

На автодроме "Ред Булл Ринг" завершилась третья свободная практика Гран-при Австрии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Его напарник Валттери Боттас стал вторым, тройку замкнул гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Формула-1. Гран-при Австрии. Третья тренировка
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.04,130
2. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,197
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,283
4. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +0,475
5. Шарль Леклер ("Феррари") — +0,573
6. Александер Албон ("Ред Булл") — +0,595
7. Себастьян Феттель ("Феррари") — +0,721
8. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +0,788
9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +0,819
10. Ландо Норрис ("Макларен") — +0,820
11. Эстебан Окон ("Рено") — +0,907
12. Даниэль Риккардо ("Рено") — +0,958
13. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") — +1,047
14. Даниил Квят ("Альфа Таури") — +1,160
15. Ромен Грожан ("Хаас") — +1,233
16. Джордж Расселл ("Уильямс") — +1,435
17. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +1,518
18. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +1,524
19. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1,643
20. Николас Латифи ("Уильямс") — +2,919.
Ранее Хэмилтон показал свой шлем на новый сезон с надписью Black Lives Matter.