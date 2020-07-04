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Гран-при Австрии-2020: результаты третьей практики

Гран-при Австрии-2020: результаты третьей практики
Обновлено 14:37 Сегодня Телеграф championat.com
Льюис Хэмилтон оказался быстрейшим во время третьей практики Гран-при Австрии Формулы-1. Квалификация начнется сегодня в 16:00 по киевскому времени.

На автодроме "Ред Булл Ринг" завершилась третья свободная практика Гран-при Австрии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Его напарник Валттери Боттас стал вторым, тройку замкнул гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при Австрии. Третья тренировка

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.04,130

2. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,197

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,283

4. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — +0,475

5. Шарль Леклер ("Феррари") — +0,573

6. Александер Албон ("Ред Булл") — +0,595

7. Себастьян Феттель ("Феррари") — +0,721

8. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — +0,788

9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — +0,819

10. Ландо Норрис ("Макларен") — +0,820

11. Эстебан Окон ("Рено") — +0,907

12. Даниэль Риккардо ("Рено") — +0,958

13. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") — +1,047

14. Даниил Квят ("Альфа Таури") — +1,160

15. Ромен Грожан ("Хаас") — +1,233

16. Джордж Расселл ("Уильямс") — +1,435

17. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +1,518

18. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +1,524

19. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1,643

20. Николас Латифи ("Уильямс") — +2,919.

Ранее Хэмилтон показал свой шлем на новый сезон с надписью Black Lives Matter.

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Все по теме:

Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт, Гран-при Австрии.

Автор:

Телеграф
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