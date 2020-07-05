Скачать
Воскресенье, 05.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Британка установила мировой рекорд, подняв 135 кг (Видео)
Британка установила мировой рекорд, подняв 135 кг (Видео)
Супергол Роналду - в обзоре Туринского дерби (Видео)
Супергол Роналду - в обзоре Туринского дерби (Видео)
Неберущийся удар Чалханоглу - в обзоре матча Лацио - Милан (Видео)
Неберущийся удар Чалханоглу - в обзоре матча Лацио - Милан (Видео)
Динамо - Шахтер: видео голов и обзор матча
Динамо - Шахтер: видео голов и обзор матча

Расизм или колено: пять гонщиков Формулы-1 отказываются от акции Black Lives Matter

Расизм или колено: пять гонщиков Формулы-1 отказываются от акции Black Lives Matter
13:54 Сегодня Телеграф championat.com
Не все пилоты Формулы-1 поддержали идею стать на колено перед стартом гонки Гран-при Австрии в знак поддержки движения по борьбе с расовым неравенством.

По данным Sky News, во время пятничной видеоконференции с участием всех пилотов как минимум пять гонщиков заявили, что не готовы сделать подобный жест. У этих пилотов есть вопросы к ряду действий и заявлений движения Black Lives Matter. Именно поэтому Ассоциация гонщиков Гран-при выпустила заявление, что каждый пилот по-своему выразит поддержку борьбе с неравенством. При этом все гонщики выйдут на стартовую решётку в футболках с надписью «Стоп расизм».

Динамо - Шахтер: видео голов и обзор матча

Кроме того, по неофициальным данным, некоторые пилоты остались недовольны прежними высказываниями Льюиса Хэмилтона в социальных сетях, который фактически обвинял коллег в молчании по поводу расовой проблемы. Британец позднее уточнил, что обращался не конкретно к пилотам, а к автоспортивной индустрии в целом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Супергол Роналду - в обзоре Туринского дерби (Видео)
02 Фирменный гол Коноплянки - в обзоре матча Динамо - Шахтер (Видео)
03 Альба впервые приехал на тренировку на машине (Видео)
04 Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча
05 Король штрафных вернулся: Роналду огорчил вратаря Торино (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь