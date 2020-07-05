Расизм или колено: пять гонщиков Формулы-1 отказываются от акции Black Lives Matter

Не все пилоты Формулы-1 поддержали идею стать на колено перед стартом гонки Гран-при Австрии в знак поддержки движения по борьбе с расовым неравенством.

По данным Sky News, во время пятничной видеоконференции с участием всех пилотов как минимум пять гонщиков заявили, что не готовы сделать подобный жест. У этих пилотов есть вопросы к ряду действий и заявлений движения Black Lives Matter. Именно поэтому Ассоциация гонщиков Гран-при выпустила заявление, что каждый пилот по-своему выразит поддержку борьбе с неравенством. При этом все гонщики выйдут на стартовую решётку в футболках с надписью «Стоп расизм».

Кроме того, по неофициальным данным, некоторые пилоты остались недовольны прежними высказываниями Льюиса Хэмилтона в социальных сетях, который фактически обвинял коллег в молчании по поводу расовой проблемы. Британец позднее уточнил, что обращался не конкретно к пилотам, а к автоспортивной индустрии в целом.