Формула-1: кто из пилотов встал на колено, а кто нет (Видео)

Шесть пилотов Формулы-1 приняли решение не преклонять колено на Гран-при Австрии перед стартом гонки. Среди них пилот «Альфа Таури» Даниил Квят и чемпион мира 2007 года гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен. Среди тех, кто также не пошёл на такой жест, — Карлос Сайнс из «Макларена», Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари») и Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»).

При этом все пилоты надели чёрные футболки с надписью «конец расизму».

Соответствующее видео доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере». Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

End Racism.

One cause. One commitment.

As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ

— Formula 1 (@F1) July 5, 2020