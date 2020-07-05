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Гран-при Австрии-2020: победа Боттаса и девять сходов

Гран-при Австрии-2020: победа Боттаса и девять сходов
18:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
В воскресенье, 5 июля, на автодроме "Ред Булл Ринг" в Шпильбергене состоялась первая после коронавирусной паузы гонка Формулы-1 - Гран-при Австрии.

Победу в заезде одержал пилот Mercedes Валттери Боттас. Следом за ним приехал его партнер по команде Льюис Хэмилтон, однако британец за столкновение с Алексом Албоном получил 5-секундный штраф и в финишном протоколе оказался четвертым. В итоге вторым стал Шарль Леклер из Ferrari, третьим сегодня на финиш приехал Ландо Норрис из McLaren.

Отметим, Боттас выигрывает стартовую гонку сезона второй год подряд.

Первая после длительного перерыва гонка проходила весьма сумбурно: пилоты много ошибались, вылетали с трассы, а иногда подводила техника. В итоге до финиша добрались лишь 11 болидов.

Первый подиум в 2020 году/Фото twitter F1

Полные результаты Гран-при Австрии-2020:

Перед стартом гонки состоялась акция против расизма, на которой большинство гонщиков встали на одно колено.

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Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Валттери Боттас, Гран-при Австрии.

Автор:

Телеграф
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