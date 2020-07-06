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Хэмилтон: Я никогда не просил, чтобы кто-то встал на колено

Хэмилтон: Я никогда не просил, чтобы кто-то встал на колено
07:00 Сегодня Телеграф championat.com
Хэмилтон отреагировал на то, что не все гонщики Формулы-1 встали на колено.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал церемонию на стартовой решётке Формулы-1. Только 14 пилотов из 20 встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter.

Напомним, в акции не приняли участия Даниил Квят, Карлос Сайнс из «Макларена», Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари») и оба пилота «Альфа Ромео» — Антонио Джовинацци и Кими Райкконен.

«В итоге никто не должен принуждаться к сценарию, при котором им придётся преклонить колено. Я никогда не просил и уж тем более не требовал, чтобы кто-то встал на колено. Этот вопрос был поднят Формулой-1 и GPDA. Когда мы проводили брифинг, Феттель и Грожан подняли этот вопрос и спросили у других пилотов.

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Я действительно благодарен тем, кто преклонил колено вместе со мной. Думаю, что это по-прежнему мощное послание, но в конечном счёте это не изменит мир, встал ты на колено или нет. Проблема гораздо больше», — приводит слова Хэмилтон Reuters.

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Все по теме:

Формула-1, Льюис Хэмилтон, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
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