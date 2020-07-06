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Райкконен - о слетевшем колесе: проблема стала неожиданностью

Райкконен - о слетевшем колесе: проблема стала неожиданностью
Обновлено 10:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Райкконен рассказал об инциденте с отлетевшим колесом.

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал итоги Гран-при Австрии, где он был вынужден сойти с трассы из-за отлетевшего колеса.

«Обидно заканчивать гонку таким образом, когда всё шло достаточно неплохо. По сравнению с субботой мы сделали шаг вперёд и у нас была неплохая скорость. Появление первого автомобиля безопасности стоило нам места, но я всё ещё находился в хорошей позиции и мог побороться за несколько очков на новых шинах. К сожалению, именно в этот момент пришлось сойти: проблема стала неожиданностью, я не получал никаких сообщений и предупреждений, что это может случиться.

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Нам нужно будет выяснить, что произошло на самом деле. На данный момент позитивный момент в том, что у машины есть темп в гоночных условиях, но команде всё ещё нужно продолжать улучшать её», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».

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Все по теме:

Формула-1, Кими Райкконен, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
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