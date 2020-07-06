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Экс-гонщик Формулы-1 Дзанарди перенес третью операцию

Экс-гонщик Формулы-1 Дзанарди перенес третью операцию
Обновлено 22:19 Сегодня Телеграф championat.com
Экс-пилот Формулы-1 Алессандро Дзанарди был прооперирован уже в третий раз. Об этом сообщает Corriere della Sera.

"У него были сложные переломы, так что для хирургического вмешательства требовалось тцательное планирование при помощи 3D-моделирования. Сложность этого случая уникальная, несмотря на то что с переломами такого рода мы постоянно имеем дело в нашем центре", — приводит слова специалиста по челюстно-лицевой хирургии Паоло Дженнаро Corriere della Sera.

19 июня 53-летний Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.

Напомним, в 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.

Ранее Папа Римский обратился к гонщику Дзанарди.

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Автоспорт, Алессандро Дзанарди.

Автор:

Телеграф
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