Экс-гонщик Формулы-1 Дзанарди перенес третью операцию

Экс-пилот Формулы-1 Алессандро Дзанарди был прооперирован уже в третий раз. Об этом сообщает Corriere della Sera.

"У него были сложные переломы, так что для хирургического вмешательства требовалось тцательное планирование при помощи 3D-моделирования. Сложность этого случая уникальная, несмотря на то что с переломами такого рода мы постоянно имеем дело в нашем центре", — приводит слова специалиста по челюстно-лицевой хирургии Паоло Дженнаро Corriere della Sera.

19 июня 53-летний Дзанарди получил травмы в результате столкновения с грузовиком. Ветерана автоспорта эвакуировали с места происшествия при помощи вертолёта и экстренно доставили в одну из ближайших больниц.

Напомним, в 2001 году итальянец потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART. Невзирая на тяжелейшие травмы он сумел вернуться в спорт и выступал в чемпионате WTCC и других сериях. В 2016 году завоевал золото на Паралимпиаде. В минувшем году Дзанарди принял участие в этапе туринговой серии DTM.

Ранее Папа Римский обратился к гонщику Дзанарди.