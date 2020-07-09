Сын Шумахера: У меня никакого запасного плана в карьере нет

Правда, сезон Мик начал неудачно.

Мик Шумахер, сын легендарного пилота Феррари Михаэля Шумахера не лучшим образом начал сезон в Формуле-2. Гонщик боролся за подиум Гран-при Австрии, однако допустил ошибку и вылетел в гравий.

Пилот программы Феррари уверяет, что сохраняет надежду пробиться в Формулу-1.

«У меня никакого запасного плана в карьере нет. Цель всегда была одна - быть в Ф-1. Жаль, что сейчас у меня меньше возможностей управлять болидом Ф-1 хотя бы во время практик».

«Помню, когда я был меньше, то мы с отцом приходили на карт и он меня серьезно спрашивал, хочу ли я заниматься гонками. И я сказал, что самое важное для меня - пробиться в Ф-1», - сказал Мик.