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Чемпион Формулы-1 Хэмилтон призвал голосовать за женщин

Чемпион Формулы-1 Хэмилтон призвал голосовать за женщин
Обновлено 09:50 Сегодня Телеграф championat.com
Хэмилтон поддержал призыв голосовать на выборах за женщин.

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поддержал идею о том, что на выборах следует голосовать за кандидатов-женщин, в «сториз» своего «инстаграма» он поделился записью, где размещён соответствующий призыв.

В оригинальном посте перечислены страны, наиболее пострадавшие от коронавируса, и государства, которые признаны успешно справившимися с кризисом. Лидерами первых являются мужчины, главами вторых – женщины.

«Голосуйте за женщин. На местных выборах. На муниципальных выборах. На государственных выборах. Голосуйте. За. Женщин», — говорится в подписи к фотографии.

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Недавно Хэмилтон также призвал общественность немедленно решать проблемы с загрязнением мирового океана.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Ф1.

Автор:

Телеграф
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