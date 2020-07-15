Чемпион Формулы-1 Хэмилтон призвал голосовать за женщин

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон поддержал идею о том, что на выборах следует голосовать за кандидатов-женщин, в «сториз» своего «инстаграма» он поделился записью, где размещён соответствующий призыв.
В оригинальном посте перечислены страны, наиболее пострадавшие от коронавируса, и государства, которые признаны успешно справившимися с кризисом. Лидерами первых являются мужчины, главами вторых – женщины.
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Vote for women. In local elections. State elections. National elections. Vote. For. Women. If you’re also in Texas make sure you get out and vote for @mjfortexas in our upcoming primary. I am so proud to be a feminist and can not wait until we finally have a woman in the White House.
«Голосуйте за женщин. На местных выборах. На муниципальных выборах. На государственных выборах. Голосуйте. За. Женщин», — говорится в подписи к фотографии.
Недавно Хэмилтон также призвал общественность немедленно решать проблемы с загрязнением мирового океана.