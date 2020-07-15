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Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)

Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)
Обновлено 07:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Украинский футболист Аталанты Руслан Малиновский поучаствовал в разгроме над Брешией.

В 33-м туре Серии А Аталанта принимала Брешию. После тяжелого матча с Ювентусом (2:2) команда Гасперини оторвалась на более скромной Брешии.

Украинский легионер Руслан Малиновский разошелся не на шутку. В его активе - 2 ассиста и чудо-гол после пушечного удара из-за пределов штрафной.

После этого разгрома Аталанта поднялась на второе место (70 очков), но у Интера и Лацио по 68 очков и 1 игра в запасе.

Обзор матча

Аталанта — Брешия 6:2

Голы: Пашалич, 2, 56, 58, де Роон, 25, Малиновский, 28, Сапата, 30 — Торрегросса, 8, Шпалек, 83

Гол на первой минуте принес победу Авангарду над Металлистом 1925

Аталанта: Спортьелло (Росси, 81) — Шутало, Кальдара, Джимсити (Чиборра, 73) — Кастань (Белланова, 73), де Роон, Тамезе, Госенс — Малиновский (Пикколи, 74), Пашалич — Сапата (Колли, 46).

Брешия: Андреначчи — Семприни, Мангравити, Чансельор, Матею — Вивиани (Тонали, 57) — Дессена, Бьярнасон — Шпалек — Доннарумма (Айе, 67), Торрегросса (Ндой, 61).

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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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