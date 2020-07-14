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Гол на первой минуте принес победу Авангарду над Металлистом 1925

Гол на первой минуте принес победу Авангарду над Металлистом 1925
Обновлено 21:50 Сегодня Телеграф Укринформ
Харьковский клуб остался на 4-м месте в турнирной таблице.

В матче 24-го тура украинской Первой лиги «Металлист 1925» проиграл дома «Авангарду» (Краматорск) 0:1.

В Харькове первыми забили гости - уже на 1-й минуте отличился Нехтий. С 40-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Цвиренко. «Авангард» удержал минимальное преимущество и победил 1:0.

Турнирное положение в верхней части таблицы: 1.«Ингулец» - 47 (23), 2.«Агробизнес» - 46 (23), 3.«Минай» - 44 (23), 4.«Металлист 1925» - 44 (24 ) 5.«Волынь» - 42 (23), 6.«Оболонь» - 42 (23), 7.«Рух» - 41 (22).

В центральных матчах 24-го тура «Ингулец» будет принимать «Прикарпатье», а «Минай» сыграет на поле «Агробизнеса». Матчи состоятся 15 июля.

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Металлист 1925 (Харьков) – Авангард (Краматорск) – 0:1

Гол: Нехтий, 1

Металлист 1925: Ден.Сидоренко, Шершень, Поспелов, Цвиренко, Ченбай, Дегтяренко (Коваленко, 78), Савин (Лукас, 56), Ямполь, Дмитренко, Банасевич (Осман, 44), Дерек. Запасные: Белименко, Жук, Аних, Давыдов. И.о. главного тренера: Евгений Песоцкий.

Авангард: Денчук, Сухаров, Мирошник, Дм.Сидоренко, Воробей (Брюхов, 71), Сеницкий, Полюлях, Лобов, Нехтий, Матяж, Кириенко (Собко, 77). Запасные: Солдатенко, Цыбульник, Долинский, Сухомлин, Близнюк, Мурза, Таранда, Ризванов. Главный тренер: Александр Косевич.

Удаление: Цвиренко, 39 («фол последней надежды»)

19:00. г.Харьков. Стадион ОСК «Металлист».

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

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Все по теме:

Футбол, Первая лига, ФК Металлист 1925.

Автор:

Телеграф
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