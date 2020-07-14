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Невероятный камбэк на 96-й минуте матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (Видео)

Невероятный камбэк на 96-й минуте матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (Видео)
Обновлено 09:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Потеря очков в этом матче дорогого стоила команде Сульшера.

Манчестер Юнайтед полагал особые надежды на этом матч. В 35-м туре Красные Дьяволы принимали Саутгемптон. У команд разные задачи в турнирном плане, но проигрывать никто не планировал.

Рашфорд и Мартиаль быстро оформили счет 2:0 в первом тайме. Манчестер ввел в счете практически весь матч. Но на 87-й минуте на замену вышел форвард гостей Обафеми, который уже в добавленное время сумел забить гол и лишил манкунианцев чистого третьего места - места Лиги чемпионов.

Обзор матча

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 2:2

Голы: Рашфорд, 20, Мартиаль, 23 — Армстронг, 12, Обафеми, 90+6

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Уильямс, 75) — Погба (Фред, 63), Матич — Гринвуд (Джеймс, 84), Бруну Фернандеш (Мактоминей, 84), Рашфорд — Мартиаль.

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертранд — Армстронг (Смолбоун, 69), Уорд-Праус, Ромеу (Обафеми, 87), Редмонд — Ингз, Адамс (Лонг, 64).

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Предупреждения: Ван-Биссака — Уорд-Праус, Стивенс, Уокер-Питерс.

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ФК Манчестер Юнайтед, Спорт, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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