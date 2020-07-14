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Реал обыграл Гранаду на пути к чемпионству (Видео)

Реал обыграл Гранаду на пути к чемпионству (Видео)
09:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Реал стал еще на шаг ближе к чемпионству благодаря победе над Гранадой.

Мадридский Реал отметил 9-ю подряд победу, обыграв на выезде Гранаду. Королевский клуб быстро забил два гола в первом тайме, на что Гранада никак не могла ответить. Во втором тайме подопечные Зидана расслабились, а Гранада забила свой гол. 

После этой победы Реал на шаг приблизился к чемпионству. Барселона отстает от Реала на 4 очка. Уже в четверг команда Зидана может оформить победу в чемпионате - Реал принимает Вильярреал.

Гранада — Реал 1:2

Голы: Мачис, 50 — Менди, 10, Бензема, 16

Гранада: Силва — В. Диас (Пуэртас, 46), Санчес, Дуарте, Диаш — Азиз, Эррера (Брайс, 75) — Фулькье (Монторо, 54), Вико (Кортес, 75), Мачис (Кейбаши, 84) — Фернандес

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Вальверде (Асенсио, 64), Бензема, Иско (Родриго, 64)

Невероятный камбэк на 96-й минуте матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (Видео)

Предупреждения: Дуарте, Диаш — Менди, Куртуа.

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Футбол, Примера, ФК Реал Мадрид.

Автор:

Телеграф
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