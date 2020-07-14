Реал обыграл Гранаду на пути к чемпионству (Видео)

Мадридский Реал отметил 9-ю подряд победу, обыграв на выезде Гранаду. Королевский клуб быстро забил два гола в первом тайме, на что Гранада никак не могла ответить. Во втором тайме подопечные Зидана расслабились, а Гранада забила свой гол.
После этой победы Реал на шаг приблизился к чемпионству. Барселона отстает от Реала на 4 очка. Уже в четверг команда Зидана может оформить победу в чемпионате - Реал принимает Вильярреал.
Гранада — Реал 1:2
Голы: Мачис, 50 — Менди, 10, Бензема, 16
Гранада: Силва — В. Диас (Пуэртас, 46), Санчес, Дуарте, Диаш — Азиз, Эррера (Брайс, 75) — Фулькье (Монторо, 54), Вико (Кортес, 75), Мачис (Кейбаши, 84) — Фернандес
Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Вальверде (Асенсио, 64), Бензема, Иско (Родриго, 64)
Предупреждения: Дуарте, Диаш — Менди, Куртуа.