Реал обыграл Гранаду на пути к чемпионству (Видео)

Реал стал еще на шаг ближе к чемпионству благодаря победе над Гранадой.

Мадридский Реал отметил 9-ю подряд победу, обыграв на выезде Гранаду. Королевский клуб быстро забил два гола в первом тайме, на что Гранада никак не могла ответить. Во втором тайме подопечные Зидана расслабились, а Гранада забила свой гол.

После этой победы Реал на шаг приблизился к чемпионству. Барселона отстает от Реала на 4 очка. Уже в четверг команда Зидана может оформить победу в чемпионате - Реал принимает Вильярреал.

Гранада — Реал 1:2

Голы: Мачис, 50 — Менди, 10, Бензема, 16

Гранада: Силва — В. Диас (Пуэртас, 46), Санчес, Дуарте, Диаш — Азиз, Эррера (Брайс, 75) — Фулькье (Монторо, 54), Вико (Кортес, 75), Мачис (Кейбаши, 84) — Фернандес

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Вальверде (Асенсио, 64), Бензема, Иско (Родриго, 64)

Предупреждения: Дуарте, Диаш — Менди, Куртуа.