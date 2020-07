Гонщик Формулы-1 заразился коронавирусом

Пилот Racing Point прошел повторное тестирование после неоднозначного результата первого теста и в итоге у него подтвердился COVID-19.

Таким образом, Перес стал первым гонщиком Формулы-1, у которого выявили коронавирус. Сообщается, что мексиканец пропустит весь гоночный уик-энд в Сильверстоуне.

В своем видеообращении автогонщик рассказал, что следовал всем инструкциям FIA, однако все-таки подцепил вирус во время своего путешествия на родину к больной матери или по возвращению в Европу. Также Серхио призвал всех к бдительности.

Thank you everyone for your support and stay safe! pic.twitter.com/9IjDKMaWy3

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 31, 2020