Гонщик Формулы-1 заразился коронавирусом

У гонщика Формулы-1 Серхио Переса подтвердили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Королевских гонок.

Пилот Racing Point прошел повторное тестирование после неоднозначного результата первого теста и в итоге у него подтвердился COVID-19.

Таким образом, Перес стал первым гонщиком Формулы-1, у которого выявили коронавирус. Сообщается, что мексиканец пропустит весь гоночный уик-энд в Сильверстоуне.

В своем видеообращении автогонщик рассказал, что следовал всем инструкциям FIA, однако все-таки подцепил вирус во время своего путешествия на родину к больной матери или по возвращению в Европу. Также Серхио призвал всех к бдительности.

Thank you everyone for your support and stay safe! pic.twitter.com/9IjDKMaWy3 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 31, 2020

Команда мексиканца Racing Point, несмотря на потерю боевого пилота, выставит две машины на Гран-при Великобритании.

Напомним, в ближайшее воскресенье на трассе "Силверстоун" состоится четвертый этап Королевских гонок сезона-2020 - Гран-при Великобритании. А еще через неделю Британия по примеру Австрии примет еще одно Гран-при F1.

Ранее Формула-1 подтвердила проведение трех гонок вместо этапов в Америке.