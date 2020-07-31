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Гонщик Формулы-1 заразился коронавирусом

Гонщик Формулы-1 заразился коронавирусом
12:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
У гонщика Формулы-1 Серхио Переса подтвердили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Королевских гонок.

Пилот Racing Point прошел повторное тестирование после неоднозначного результата первого теста и в итоге у него подтвердился COVID-19. 

Таким образом, Перес стал первым гонщиком Формулы-1, у которого выявили коронавирус. Сообщается, что мексиканец пропустит весь гоночный уик-энд в Сильверстоуне.

В своем видеообращении автогонщик рассказал, что следовал всем инструкциям FIA, однако все-таки подцепил вирус во время своего путешествия на родину к больной матери или по возвращению в Европу. Также Серхио призвал всех к бдительности.

Команда мексиканца Racing Point, несмотря на потерю боевого пилота, выставит две машины на Гран-при Великобритании.

Напомним, в ближайшее воскресенье на трассе "Силверстоун" состоится четвертый этап Королевских гонок сезона-2020 - Гран-при Великобритании. А еще через неделю Британия по примеру Австрии примет еще одно Гран-при F1.

Ранее Формула-1 подтвердила проведение трех гонок вместо этапов в Америке.

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Формула-1, Серхио Перес, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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