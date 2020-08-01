Доминирование Mercedes: результаты квалификации Гран-при Великобритании-2020 (Видео)

В субботу, 1 августа, в Сильверстоуне состоялась квалификация четвертого этапа сезона-2020 Формулы-1 - Гран-при Великобритании.

Местный спортсмен Льюис Хэмилтон взял свой седьмой поул-позишн на этой трассе, опередив своего партнера по Mercedes финна Валттери Боттаса. Третьим завтра будет стартовать голландский гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен.

Кроме того, Льюс Хэмилтон завоевал свой 91-й поул в карьере.

Career pole No. for Lewis Hamilton Mercedes' th consecutive pole at Silverstone - an all-time F1 record for any track! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/O03s9OduNL — Formula 1 (@F1) August 1, 2020

Все результаты квалификации Гран-при Великобритании-2020:

Отметим, Гран-при Великобритании начнется в воскресенье, 2 августа. Начало гонки в 16:05 по киевскому времени. в Прямом эфире заезд покажет телеканал setanta sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Серхио Перес заболел коронавирусом и пропустит гоночный уик-энд в Сильверстоуне.