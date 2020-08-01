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Доминирование Mercedes: результаты квалификации Гран-при Великобритании-2020 (Видео)

Доминирование Mercedes: результаты квалификации Гран-при Великобритании-2020 (Видео)
Обновлено 17:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В субботу, 1 августа, в Сильверстоуне состоялась квалификация четвертого этапа сезона-2020 Формулы-1 - Гран-при Великобритании.

Местный спортсмен Льюис Хэмилтон взял свой седьмой поул-позишн на этой трассе, опередив своего партнера по Mercedes финна Валттери Боттаса. Третьим завтра будет стартовать голландский гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен.

Кроме того, Льюс Хэмилтон завоевал свой 91-й поул в карьере.

Все результаты квалификации Гран-при Великобритании-2020:

Отметим, Гран-при Великобритании начнется в воскресенье, 2 августа. Начало гонки в 16:05 по киевскому времени. в Прямом эфире заезд покажет телеканал setanta sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Серхио Перес заболел коронавирусом и пропустит гоночный уик-энд в Сильверстоуне.

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Формула-1, Автоспорт.

Автор:

Телеграф
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