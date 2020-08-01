Доминирование Mercedes: результаты квалификации Гран-при Великобритании-2020 (Видео)

Местный спортсмен Льюис Хэмилтон взял свой седьмой поул-позишн на этой трассе, опередив своего партнера по Mercedes финна Валттери Боттаса. Третьим завтра будет стартовать голландский гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен.
Кроме того, Льюс Хэмилтон завоевал свой 91-й поул в карьере.
Career pole No. for Lewis Hamilton
Mercedes' th consecutive pole at Silverstone - an all-time F1 record for any track! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/O03s9OduNL
— Formula 1 (@F1) August 1, 2020
Все результаты квалификации Гран-при Великобритании-2020:
Mercedes dominant #BritishGP #F1 pic.twitter.com/k0koHHNz4O
— Formula 1 (@F1) August 1, 2020
Отметим, Гран-при Великобритании начнется в воскресенье, 2 августа. Начало гонки в 16:05 по киевскому времени. в Прямом эфире заезд покажет телеканал setanta sports.
Напомним, ранее сообщалось, что Серхио Перес заболел коронавирусом и пропустит гоночный уик-энд в Сильверстоуне.