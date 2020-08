Гран-при Великобритании-2020: Победа Хэмилтона с "изюминкой" в конце (Видео)

Победу в гонке в драматичной концовке выборол местный пилот Льюис Хэмилтон (MERCEDES), который лидировал в гонке с самого начала (вчера Хэмилтон взял поул, - прим. ред.). Однако победа едва не ускользнула от британца, ведь на последнем круге у него случился прокол шины и он едва не растерял все преимущество над Максом Ферстаппенном ( RED BULL RACING ), который финишировал вторым. Третьим сегодня приехал Шарль Леклер (FERRARI).

A dramatic final minute at Silverstone, as @LewisHamilton and his Mercedes hold on for a famous victory! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/CmD8hrz2Fw

Отметим, почти всю гонку за Хэмилтоном ехал его партнер по команде Валттери Боттас. Однако у финна за 6 кругов до конца лопнула шина и после вынужденного пит-стопа он финишировал лишь 11-м. К слову, партнером по несчастью Боттаса стал Карлос Сайнс (MCLAREN), у которого также в конце Гран-при случился прокол. В итоге испанец закончил гонку на 13-м месте.

До финиша сегодня добрались не все: Нико Хюлькенберг (RACING POINT ) не стартовал из-за проблем с болидом, Кевин Магнуссен (HAAS ) после столкновения с Алексом Албоном (RED BULL RACING) вылетел с гонки, а россиянин Даниил Квят и вовсе попал в аварию.

Жесткая авария Квята:

Huge impact for Kvyat. Glad he is ok. #F1 #BritishGP pic.twitter.com/RNJMNsuj6l

Все результаты Гран-при Великобритании-2020:

CLASSIFICATION

After an absolutely crazy final two laps, confirmation of Lewis Hamilton's seventh win at Silverstone

And the first one by crossing the line with a puncture!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/ueDrd5BwOo

— Formula 1 (@F1) August 2, 2020