Жесткая авария Квята на Гран-при Великобритании случилась из-за прокола (Видео)

Даниил Квят стал жертвой прокола колеса на Гран-при Великобритании-2020.

Вчера, 2 августа, в Сильверстоуне состоялось Гран-при Великобритании-2020. Концовка гонки выдался просто невероятным после серии проколов у лидеров, в частности победитель заезда Льюис Хэмилтон добрался до финишной линии на трех колесах.

Одним из главных неудачников гонки стал российский пилот ALPHATAURI Даниил Квят, который на 13-м кругу вылетел за пределы трассы и врезался в отбойник. К счастью, пилот не пострадал. Сразу же автогонщик взял вину на себя, однако позже, когда появилась запись с задней бортовой камеры болида россиянина, стало понятно, что причиной аварии стал прокол колеса.

Видео с детальным обзором аварии Квята можно посмотреть на официальном сайте Королевских гонок.

Видео аварии Квята:

Ранее сообщалось, что у Фернандо Алонсо возникли проблемы с оформлением документов для поездки на гонку в США.