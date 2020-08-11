Формула-1 рассчитывает на 22 гонки в новом сезоне

Руководство Формулы-1 готово провести максимальное количество гонок в новом сезоне.

До старта нового сезона Формулы-1 осталось 7 месяцев. Исполнительный директор Формулы 1 Чейз Кэри заявил, что организация готовится к проведению 22 гонок, как было запланировано на 2020 год. Конечно, никто не знает, как поведет себя ситуация с пандемией коронавируса, но Ф1 готова взять паузу и провести более плотно концовку будущего сезона.

Вероятно, что нынешний сезон завершится по графику, а новый начнется, как обычно. Но, в ходе сезона могут возникнуть сдвиги, как это было в этом году.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса гонки часто смещались не только во времени, но и менялись локации.