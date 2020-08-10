Президент УАФ Павелко заразился коронавирусом

Президент украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам функционер у себя на страничке в Facebook.

"Уважаемые коллеги и друзья, обязан проинформировать. Получил сегодня положительный результат ПЦР-тестирования на COVID-19. Круг моих контактных лиц четко определен, все также проходят тестирование и уже находятся на самоизоляции, как и я.

Забегая наперед - чувствую себя нормально. Планирую работать в удаленном режиме и буду на постоянной связи.

Сотрудников УАФ, которые могут быть контактными лицами тех, с кем я в течение последней недели общался лично, в обязательном порядке также охватят ПЦР-тестированием. Держу этот вопрос на личном контроле.

УАФ, тем временем, продолжает соблюдения карантинного режима. Работники Дома футбола обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфекторами.

Имею боевой настрой и планы на скорое выздоровление.Всем здоровья!", - написал Павелко в своем Facebook.

Ранее диагноз COVID-19 обнаружили и полузащитника сборной Украины.