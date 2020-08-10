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Понедельник, 10.08.2020
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Опорник сборной Украины заразился коронавирусом

Опорник сборной Украины заразился коронавирусом
13:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Заря
Луганская Заря сообщила об единичном случае заражения коронавирусом в команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Шестого августа симптомы болезни проявились у полузащитника луганчан Дмитрия Иванисени. Игрок оперативно сдал ПЦР-тест, по результатам  которого у него подтвердился диагноз COVID-19. Клуб отправил игрока на двухнедельную самоизоляцию. Футболист чувствует себя хорошо, однако он потерял вкус и обоняние. 

В сезоне 2019/20 Иванисеня сыграл за Зарю в 38-и матчах, записав в свой актив один забитый гол. В составе сборной Украины Дмитрий провел один поединок, выйдя на замену в игре с Эстонией (1:0) в ноябре 2019 года.

Заря приняла оперативные меры по нераспространению коронавируса и немедленно прекратила тренировочный процесс, сообщив о ситуации в УАФ и УПЛ. Кроме того, руководство отправило всех игроков и тренерский штаб на самоизоляцию до прохождения ПЦР-тестирования, которое в итоге показало отрицательные результаты.

Сегодня, 10 августа, Заря вернулась к работе. А уже завтра команда Виктора Скрипника проведет спарринг с представителем высшего дивизиона Днепром-1. Начало этой игры запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Ранее два случая заражения коронавирусом подтвердили в Динамо.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Заря, Футбол, Дмитрий Иванисеня.

Автор:

Телеграф
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