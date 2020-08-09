Два футболиста Динамо заразились коронавирусом

Два футболиста Динамо заражены коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

По информации вице-чемпионов Украины, симптомы COVID-19 обнаружились у нападающего первой команды Назария Русина, после чего ему оперативно был сделан тест, который и указал на диагноз коронавирус.

Затем киевские врачи экстренно сделали ПЦР-тесты на COVID-19 всем футболистам Динамо и диагноз коронавирус подтвердился у соседа по комнате Русина Романа Вантуха. Обоих игроков изолировали и они проведут двухнедельный карантин.

В Динамо сообщили, что тренировочный режим команды меняться не будет и медицинская группа клуба держит все под контролем.

Отметим, COVID-19 также обнаружили у одного из игроков 2006 года рождения. Все футболисты этой возрастной группы отправлены на двухнедельную самоизоляцию.

Напомним, Назарий Русин в межсезонье сыграл свадьбу.