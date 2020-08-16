Скачать
Воскресенье, 16.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Вечный" рекорд Шумахера побит в Испании (Видео)
"Вечный" рекорд Шумахера побит в Испании (Видео)
Немецкого велогонщика-чемпиона сбила машина во время гонки (Видео)
Немецкого велогонщика-чемпиона сбила машина во время гонки (Видео)
Такое не берется: чудо-гол динамовца со штрафного (Видео)
Такое не берется: чудо-гол динамовца со штрафного (Видео)
Рефери украл нокаут у непобедимого боксера (Видео)
Рефери украл нокаут у непобедимого боксера (Видео)

Гонщик оказался в миллиметрах от смерти: видео жуткой аварии

Гонщик оказался в миллиметрах от смерти: видео жуткой аварии
Обновлено 20:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Валентино Росси чудом избежал столкновения с двумя неуправляемыми мотоциклами.

Сегодня, 16 августа, на трассе "Ред Булл Ринг" в Шпильберге (Штирия, Австрия) состоялся гоночной день в сериях Moto2  и MotoGP. В обоих заездах произошли жуткие аварии, которые, к счастью, обошлись без серьезных последствий. 

Во время гонки MotoGP столкнулись итальянец Франко Морбиделли и француз Жоан Зарко. Гонщики отлетели от своих мотоциклов, но те сами по прямой преодолели поворот и едва не врезались в пелотон. Просто невероятным образом неконтролируемый "мотоцикл-снаряд" не попал в Валентино Росси, который оказался "на линии огня".

Отметим, гонку сразу же приостановили красными флагами. Зарко покинул трассу самостоятельно, а вот Морбиделли отправили в больницу на обследование.

Видео страшной аварии доступно в Сети:

В итоге победу в заезде одержал представитель Италии Андреа Довициозо из Ducati Team.

За несколько часов до гонки MotoGP на этой же трассе случилась еще одна страшная авария. В начале заезда серии Moto2 итальянец Энеа Бастианини не справился с управлением и "выпал из седла" после чего его мотоцикл остался лежать по центру трассы. Не успев среагировать на инцидент Хафиз Сьяхрин на всей скорости врезался в мотоцикл Бастианини и результате произошло страшное происшествие. Как сообщают организаторы, все гонщики находятся в сознании, а Хафиз отправлен в больницу на обследование.

Видео аварии Бастианини:

Ранее Фернандо Алонсо угодил в странную аварию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Валентино Росси, MotoGP, Мотоспорт.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвардиола прокомментировал поражение Ман Сити
02 Такое не берется: чудо-гол динамовца со штрафного (Видео)
03 Украинская теннисистка сменила гражданство
04 Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити (Видео)
05 Рефери украл нокаут у непобедимого боксера (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь