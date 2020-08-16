Гонщик оказался в миллиметрах от смерти: видео жуткой аварии

Валентино Росси чудом избежал столкновения с двумя неуправляемыми мотоциклами.

Сегодня, 16 августа, на трассе "Ред Булл Ринг" в Шпильберге (Штирия, Австрия) состоялся гоночной день в сериях Moto2 и MotoGP. В обоих заездах произошли жуткие аварии, которые, к счастью, обошлись без серьезных последствий.

Во время гонки MotoGP столкнулись итальянец Франко Морбиделли и француз Жоан Зарко. Гонщики отлетели от своих мотоциклов, но те сами по прямой преодолели поворот и едва не врезались в пелотон. Просто невероятным образом неконтролируемый "мотоцикл-снаряд" не попал в Валентино Росси, который оказался "на линии огня".

Отметим, гонку сразу же приостановили красными флагами. Зарко покинул трассу самостоятельно, а вот Морбиделли отправили в больницу на обследование.

Видео страшной аварии доступно в Сети:

В итоге победу в заезде одержал представитель Италии Андреа Довициозо из Ducati Team.

За несколько часов до гонки MotoGP на этой же трассе случилась еще одна страшная авария. В начале заезда серии Moto2 итальянец Энеа Бастианини не справился с управлением и "выпал из седла" после чего его мотоцикл остался лежать по центру трассы. Не успев среагировать на инцидент Хафиз Сьяхрин на всей скорости врезался в мотоцикл Бастианини и результате произошло страшное происшествие. Как сообщают организаторы, все гонщики находятся в сознании, а Хафиз отправлен в больницу на обследование.

Видео аварии Бастианини:

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