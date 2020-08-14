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Фернандо Алонсо врезался в стену на тренировке 500 миль Индианаполиса (Видео)

Фернандо Алонсо врезался в стену на тренировке 500 миль Индианаполиса (Видео)
Обновлено 21:48 Сегодня Телеграф Автоспорт Фото: Инстаграм
Легендарный автогонщик Фернандо Алонсо не справился с управлением во время тренировочного заезда.

В четверг, 13 августа, на автодроме Indianapolis Motor Speedway стартовала подготовка к 104-й в истории гонке "500 миль Индианаполиса", перенесенной на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса.

В этом году на легендарную "Старую кирпичницу" вернулся Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион мира Формулы 1 попробует выиграть главную гонку IndyCar и завоевать "Тройную корону" автоспорта – победы на Гран При Монако и в "24 часах Ле-Мана" у него есть.

Видео аварии Алонсо:

За две первые тренировки Алонсо проехал 126 кругов, т.е. больше половины гоночной дистанции и показал восьмое время среди 33-х участников. Правда, без проблем не обошлось. За 43 минуты до завершения второй тренировки испанец врезался в стену в последнем повороте.

Ранее сообщалось, что Формула-1 рассчитывает на 22 гонки в следующем сезоне.

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Все по теме:

Фернандо Алонсо, Автоспорт, 500 миль Индианаполиса.

Автор:

Телеграф
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