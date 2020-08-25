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Жуткие аварии во время легендарной гонки "500 миль Индианаполиса" (Видео)

Жуткие аварии во время легендарной гонки "500 миль Индианаполиса" (Видео)
Обновлено 21:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Гонка "500 миль Индианаполиса" в 2020 году не обошлась без жестких аварий.

В понедельник, 24 августа, в городе Спидвей на трассе "Индианаполис Мотор Спидвей" состоялась легендарная гонка "500 миль Индианаполиса".

Как и всегда заезд изобиловал происшествиями и авариями. К счастью, никто из гонщиков не пострадал. Из 200 кругов заезда 52 прошло под желтыми флагами. Самыми серьезными происшествиями во время Indy 500 стали аварии Конора Дэлиа и Оливера Эскью, а также Спенсера Пигота. 

На 92-м круге Конор Дэли потерял управление после чего в дыму на огромной скорости в него выехал болид Оливера Эскью:

За четыре круга до конца гонки Спенсер Пигот после касания об борт потерял управление и влетел в разделительный барьер.

В итоге победу в гонке одержал экс-пилот Формулы-1 японец Такума Сато, который победил здесь во второй раз в карьере.

Ранее сообщалось об жуткой аварии во время гонки MotoGP на трассе "Ред Булл Ринг" в Шпильберге.

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Автоспорт, 500 миль Индианаполиса.

Автор:

Телеграф
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