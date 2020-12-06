Ожье стал семикратным чемпионом мира по ралли после аварии конкурента (видео)

Французский гонщик команды Toyota Gazoo Racing WRT Себастьен Ожье выиграл Ралли Монцы-2020.

Этот локальный успех помог Ожье победить в сезоне 2020 года по классическому ралли (WRC). Таким образом, Себастьен выиграл свой 7-й титул чемпиона мира. Кроме того, чемпионом мира стал и штурман Ожье Жульен Инграссия.

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Отметим, до гонок в Италии француз находился вторым в общем зачете, практически безнадежно отставая от еще одного представителя Toyota Gazoo Racing WRT британца Элфина Эванса. Однако за день до последних этапов Элфин на 11-м спецучастке сошел с дистанции, а Себастьен воспользовался оплошностью партнера по команде.

Авария Эванса:

Evans por dios y por la virgen hijo mío pic.twitter.com/JyvZ2DUSI6 — Solo Rally (@RallySolo) December 5, 2020

Результаты Ралли Монцы-2020

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) - 2.15.51,0

2. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) - +13,9

3. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) - +15,3

4. Эсапекка Лаппи (M-Sport Ford WRT) - +45,7

5. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) - +1.11,1

6. Андреас Миккельсен (Andreas Mikkelsen) - +3.56,2

7. Оливер Сольберг (Oliver Solberg) - +4.12,1

8. Яри Хуттунен (Jari Huttunen) - +5.15,4

9. Мадс Остберг (PH Sport) - +5.27,4

10. Понтус Тидеманд (Skoda Motorsport) - +5.53.0.

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