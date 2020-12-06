Ожье стал семикратным чемпионом мира по ралли после аварии конкурента (видео)

Французский гонщик команды Toyota Gazoo Racing WRT Себастьен Ожье выиграл Ралли Монцы-2020.
Этот локальный успех помог Ожье победить в сезоне 2020 года по классическому ралли (WRC). Таким образом, Себастьен выиграл свой 7-й титул чемпиона мира. Кроме того, чемпионом мира стал и штурман Ожье Жульен Инграссия.
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Отметим, до гонок в Италии француз находился вторым в общем зачете, практически безнадежно отставая от еще одного представителя Toyota Gazoo Racing WRT британца Элфина Эванса. Однако за день до последних этапов Элфин на 11-м спецучастке сошел с дистанции, а Себастьен воспользовался оплошностью партнера по команде.
Авария Эванса:
Evans por dios y por la virgen hijo mío pic.twitter.com/JyvZ2DUSI6
— Solo Rally (@RallySolo) December 5, 2020
Результаты Ралли Монцы-2020
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