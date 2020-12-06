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Ожье стал семикратным чемпионом мира по ралли после аварии конкурента (видео)

Ожье стал семикратным чемпионом мира по ралли после аварии конкурента (видео)
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер tgr_wrc

Французский гонщик команды Toyota Gazoo Racing WRT Себастьен Ожье выиграл Ралли Монцы-2020.

Этот локальный успех помог Ожье победить в сезоне 2020 года по классическому ралли (WRC). Таким образом, Себастьен выиграл свой 7-й титул чемпиона мира. Кроме того, чемпионом мира стал и штурман Ожье Жульен Инграссия.

 
 
 
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Публикация от WRC | World Rally Championship (@officialwrc)

 

Отметим, до гонок в Италии француз находился вторым в общем зачете, практически безнадежно отставая от еще одного представителя Toyota Gazoo Racing WRT британца Элфина Эванса. Однако за день до последних этапов Элфин на 11-м спецучастке сошел с дистанции, а Себастьен воспользовался оплошностью партнера по команде.

Авария Эванса:

Результаты Ралли Монцы-2020

  • 1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) - 2.15.51,0
  • 2. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) - +13,9
  • 3. Дани Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) - +15,3
  • 4. Эсапекка Лаппи (M-Sport Ford WRT) - +45,7
  • 5. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) - +1.11,1
  • 6. Андреас Миккельсен (Andreas Mikkelsen) - +3.56,2
  • 7. Оливер Сольберг (Oliver Solberg) - +4.12,1
  • 8. Яри Хуттунен (Jari Huttunen) - +5.15,4
  • 9. Мадс Остберг (PH Sport) - +5.27,4
  • 10. Понтус Тидеманд (Skoda Motorsport) - +5.53.0.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сын Шумахера попал в Формулу-1.

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Все по теме:

WRC, Автоспорт, Ралли, Себастьян Ожье.

Автор:

Телеграф
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