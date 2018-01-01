НБА: Хьюстон дожал Лейкерс и другие матчи 31 декабря
Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за воскресенье, 31 декабря.
Вашингтон – Чикаго 114:110 (30:38, 29:25, 24:26, 31:21)
Вашингтон: Бил (39 + 9 подборов + 9 передач), Уолл (21 + 6 подборов + 9 передач + 4 блок-шота), Портер (9 + 7 подборов), Гортат (8), Моррис (5 + 11 подборов) – старт; Скотт (17), Убре (12), Саторански (3), Маинми (0), Микс (0).
Чикаго: Данн (19 + 7 подборов + 11 передач), Лопес (16), Маркканен (11 + 9 подборов), Холидэй (11), Валентайн (7) – старт; Миротич (21), Нваба (11 + 6 подборов), Портис (10 + 7 подборов), Грант (4), Ципзер (0).
Индиана – Миннесота 90:107 (13:23, 25:26, 20:38, 32:20)
Бостон – Бруклин 108:105 (38:28, 23:31, 21:17, 26:29)
Хьюстон – Лейкерс 148:142 OT (44:37, 21:35, 25:29, 32:21, 26:20)
Оклахома-Сити – Даллас 113:116 (32:35, 31:22, 22:27, 28:32)
Клипперс – Шарлотт 106:98 (29:22, 13:30, 33:14, 31:32)
Сакраменто – Мемфис 96:114 (22:36, 24:28, 17:26, 33:24)
Финикс – Филадельфия 110:123 (32:38, 17:25, 40:29, 21:31)