Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2017 год
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Футбол. Расписание матчей 1 января Футбол. Расписание матчей 1 января
Новости: UFC 219. Джустино победила Холм решением судей UFC 219. Джустино победила Холм решением судей
Новости: Шевченко: Украина начнет год матчами с участниками ЧМ-2018 Шевченко: Украина начнет год матчами с участниками ЧМ-2018
Новости: Свитолина с победы начала год в новом сезоне Свитолина с победы начала год в новом сезоне

НБА: Хьюстон дожал Лейкерс и другие матчи 31 декабря

НБА
10:16 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за воскресенье, 31 декабря.

Вашингтон  Чикаго 114:110 (30:38, 29:25, 24:26, 31:21)

Вашингтон: Бил (39 + 9 подборов + 9 передач), Уолл (21 + 6 подборов + 9 передач + 4 блок-шота), Портер (9 + 7 подборов), Гортат (8), Моррис (5 + 11 подборов) – старт; Скотт (17), Убре (12), Саторански (3), Маинми (0), Микс (0).

Чикаго: Данн (19 + 7 подборов + 11 передач), Лопес (16), Маркканен (11 + 9 подборов), Холидэй (11), Валентайн (7) – старт; Миротич (21), Нваба (11 + 6 подборов), Портис (10 + 7 подборов), Грант (4), Ципзер (0).

Индиана – Миннесота 90:107 (13:23, 25:26, 20:38, 32:20)

Бостон – Бруклин 108:105 (38:28, 23:31, 21:17, 26:29)

Хьюстон – Лейкерс 148:142 OT (44:37, 21:35, 25:29, 32:21, 26:20)

Оклахома-Сити – Даллас 113:116 (32:35, 31:22, 22:27, 28:32)

Клипперс – Шарлотт 106:98 (29:22, 13:30, 33:14, 31:32)

Сакраменто – Мемфис 96:114 (22:36, 24:28, 17:26, 33:24)

Финикс – Филадельфия 110:123 (32:38, 17:25, 40:29, 21:31)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Баскетбол, НБА, Новости НБА.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Голкипер сборной Украины проводит отпуск в экзотическом месте

Голкипер сборной Украины проводит отпуск в экзотическом месте
Мишель Лакруа - обворожительная красотка и жена лидера "Манчестер Сити" (Фото)

Мишель Лакруа - обворожительная красотка и жена лидера "Манчестер Сити" (Фото)
Мари Амели Бокел - длинноногая модель и девушка новичка "Динамо" Вербича (Фото)

Мари Амели Бокел - длинноногая модель и девушка новичка "Динамо" Вербича (Фото)
Самые дорогие защитники мира в истории футбола

Самые дорогие защитники мира в истории футбола
Федерер выпустил благотворительный календарь на 2018 год

Федерер выпустил благотворительный календарь на 2018 год
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости баскетбола

Баскетбол. В следующем сезоне Евролиги будут играть 18 команд НБА: Топ-12 моментов Рождественских матчей (Видео) НБА: "Голден Стэйт" обыграл "Кливленд" и другие матчи 25 декабря

Последние новости

2017 год назвали самым безопасным за всю историю авиации Детские подарки, которые мы уже никогда не получим на Новый год (Фото) Украинцы теперь обязаны ездить по населенным пунктам не быстрее 50 км/ч
Сегодня читают в спорте
01 Украинский клуб под Новый год подписал форварда
02 Буряк: Марлосу в сборной нужно еще пару бразильцев
03 Игрок "Ман Сити" не сумел сдержать слез, покидая поле после травмы
04 Какой футболист сыграл больше всех матчей в 2017 году
05 Шевченко: Украина начнет год матчами с участниками ЧМ-2018
Новости сегодня
11:32 "Ты мне нравишься": Мейвезер ответил Ломаченко
11:31 Полиция не зафиксировала на Новый год грубых нарушений в Киеве
11:23 Потрясающие новогодние капкейки, которые станут прекрасным украшением праздничного стола (Фото)
11:18 Самой холодной столицей мира в новогоднюю ночь стал Улан-Батор
11:08 Болгария впервые после вступления в ЕС возглавила Совет ЕС
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко поздравил украинцев с Новым 2018 годом Порошенко поздравил украинцев с Новым 2018 годом
Новости: В Украине ввели монетизацию субсидий В Украине ввели монетизацию субсидий
Новости: Как встретили Новый год на Софийской площади в Киеве Как встретили Новый год на Софийской площади в Киеве
Новости: Гороскоп на Новый 2018 год желтой собаки: все знаки зодиака Гороскоп на Новый 2018 год желтой собаки: все знаки зодиака
Добавить комментарий
0