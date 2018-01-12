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Украинский баскетболист получил приз самому прогрессирующему игроку Испании

Артем Пустовой
23:09 Пт, 12 Январь 2018 Телеграф
ua.tribuna.com

Новости спорта: Центровой "Обрадойро" Артем Пустовой стал участником ежегодной церемонии, на которой вручаются награды лучшим баскетболистом чемпионата Испании по итогам года.

Центровой "Обрадойро" Артем Пустовой стал участником ежегодной церемонии, на которой вручаются награды лучшим баскетболистом чемпионата Испании по итогам года.

Украинец стал победителем в номинации "Самый прогрессирующий игрок".

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В этом сезоне Пустовой в 15 матчах чемпионата в среднем за 24,3 минуты набирает 9,9 очка, 6,2 подбора и является лидером лиги по блок-шотам с 2,3 блоками за игру.

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Новости спорта, Артем Пустовой, Баскетбол, Новости баскетбола, Сборная Украины, Чемпионат Испании.
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