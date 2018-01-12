Украинский баскетболист получил приз самому прогрессирующему игроку Испании

Центровой "Обрадойро" Артем Пустовой стал участником ежегодной церемонии, на которой вручаются награды лучшим баскетболистом чемпионата Испании по итогам года.

Украинец стал победителем в номинации "Самый прогрессирующий игрок".

В этом сезоне Пустовой в 15 матчах чемпионата в среднем за 24,3 минуты набирает 9,9 очка, 6,2 подбора и является лидером лиги по блок-шотам с 2,3 блоками за игру.