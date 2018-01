Лидер "Нового Орлеана" получил серьезную травму

Центровой Нового Орлеана Демаркус Казинс получил серьезную травму в матче против Хьюстона (115:113).

Инцидент произошел за минуту до конца поединка, когда бигмен доставал улетавший за пределы площадки мяч.

Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, Казинс уже прошел МРТ, результаты которой должны подтвердить разрыв ахиллова сухожилия. Таким образом, центровой выбыл по меньшей мере до конца сезона.

.@matt_winer, @daldridgetnt and @realgranthill33 react to a potential DeMarcus Cousins injury at the end of the Pelicans-Rockets game. #CrunchTime pic.twitter.com/g7B0PzvajZ

— NBA TV (@NBATV) 27 января 2018 г.