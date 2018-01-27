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Лидер "Нового Орлеана" получил серьезную травму

Демаркус Казинс
13:15 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Звездный центровой пропустит уикенд в Лос-Анджелесе.

Центровой Нового Орлеана Демаркус Казинс получил серьезную травму в матче против Хьюстона (115:113).

Инцидент произошел за минуту до конца поединка, когда бигмен доставал улетавший за пределы площадки мяч.

Как сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски, Казинс уже прошел МРТ, результаты которой должны подтвердить разрыв ахиллова сухожилия. Таким образом, центровой выбыл по меньшей мере до конца сезона.

В текущем сезоне Казинс набирает по 25,4 очка, 12,9 подбора, 5,2 передачи, 1,6 блок-шота и 1,6 перехвата в среднем за игру.

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Новости спорта, Баскетбол, БК Новый Орлеан, Демаркус Казинс, НБА, Новости баскетбола.
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