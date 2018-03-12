"Канзас" Михайлюка узнал своего первого соперника в плей-офф NCAA

Команда украинского защитника Святослава Михайлюка «Канзас Джекхоукс» узнала соперника в первом раунде плей-офф чемпионата NCAA. Об этом сообщает ХСПОРТ

Свой первый поединок «Мартовского безумия» победители конференции Big 12 проведут против «Пенн Куокерс». Матч состоится 15 марта. Начало в 21:00 по Киеву. До этого «Канзас» и «Пенн» встречались между собой три раза и все три матча выиграл представитель Big 12.

Победитель этой пары во втором раунде встретится с победителем дуэли «Сетон Холл» – «Северная Каролина Стэйт».