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ДеРозан и Лиллард признаны лучшими игроками недели в НБА

ДеМар ДеРозан
21:53 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: "Рэпторс" и "Трэйл Блэйзерс", за которые выступают баскетболисты, выиграли все свои матчи

Атакующий защитник «Торонто» ДеМар ДеРозан и разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллардпризнаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный сайт лиги.

«Рэпторс» с ДеРозаном выиграли все четыре поединка за семь дней, а защитник в них набирал по 24.8 очка, совершал по 4.5 подбора и отдавал по 4.3 передачи в среднем за матч.

Лиллард помог «Трэйл Блэйзерс» победить во всех трех встречах недели, записывая в них актив в среднем по 34.7 очка и 5.0 передач с реализацией бросков с игры 56%.

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Новости спорта, Баскетбол, Демар Дерозан, НБА, Новости баскетбола.
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