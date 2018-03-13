ДеРозан и Лиллард признаны лучшими игроками недели в НБА
Новости спорта: "Рэпторс" и "Трэйл Блэйзерс", за которые выступают баскетболисты, выиграли все свои матчи
Атакующий защитник «Торонто» ДеМар ДеРозан и разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллардпризнаны лучшими игроками минувшей недели в Восточной и Западной конференциях НБА соответственно, сообщает официальный сайт лиги.
«Рэпторс» с ДеРозаном выиграли все четыре поединка за семь дней, а защитник в них набирал по 24.8 очка, совершал по 4.5 подбора и отдавал по 4.3 передачи в среднем за матч.
Лиллард помог «Трэйл Блэйзерс» победить во всех трех встречах недели, записывая в них актив в среднем по 34.7 очка и 5.0 передач с реализацией бросков с игры 56%.