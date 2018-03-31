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Леброн vs Джордан: ЛеБрон побил невероятный рекорд Майкла Джордана

ЛеБрон Джеймс
08:38 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс установил очередной рекорд НБА.

Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс установил очередной для себя рекорд НБА. Благодаря 27 очкам, которые он набрал в матче регулярного чемпионата НБА против Нового Орлеана, он добрался до показателя в 867 игр подряд с набором как минимум 10 очков.

Тем самым ЛеБрон опередил показатель Майкла Джордана, у которого было 866 подобных встреч.

Добавим, что Джеймс имеет в своем активе больше игр с набором в 50 очков (11), чем матчей, где он не набирал 10 очков (8).

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Новости спорта, Леброн Джеймс, Майкл Джордан, НБА.
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