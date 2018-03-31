Леброн vs Джордан: ЛеБрон побил невероятный рекорд Майкла Джордана
Новости спорта: Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс установил очередной рекорд НБА.
Форвард Кливленда ЛеБрон Джеймс установил очередной для себя рекорд НБА. Благодаря 27 очкам, которые он набрал в матче регулярного чемпионата НБА против Нового Орлеана, он добрался до показателя в 867 игр подряд с набором как минимум 10 очков.
Тем самым ЛеБрон опередил показатель Майкла Джордана, у которого было 866 подобных встреч.
Добавим, что Джеймс имеет в своем активе больше игр с набором в 50 очков (11), чем матчей, где он не набирал 10 очков (8).