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НБА: "Денвер" обыграл "Клипперс" и другие матчи 7 апреля
09:15 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей НБА за субботу, 7 апреля.

Клипперс – Денвер 115:134 (26:33, 32:33, 31:35, 26:33)

Клипперс: Уоллес (18), Харрис (16), Джордан (16 + 17 подборов), Риверс (10 + 9 передач), Джонсон (4) – старт; Уильямс (24), Харрелл (14), Марьянович (9 + 8 подборов), Уильямс (2), Деккер (2), Торнвелл (0).

Денвер: Бартон (31), Йокич (23 + 11 подборов + 11 передач), Мюррэй (19 + 7 передач), Миллсэп (15), Чендлер (13 + 7 подборов) – старт; Пламли (11), Харрис (10), Лайлс (9), Бизли (3), Крэйг (0), Эрнангомес (0).

Нью-Йорк – Милуоки 102:115 (28:31, 27:22, 22:27, 25:35)

Нью-Йорк: О'Куинн (15 + 16 подборов + 4 блок-шота), Ли (14), Бизли (13 + 6), Берк (8 + 8 передач), Ниликина (7) – старт; Джек (18 + 7 передач), Дотсон (11), Хикс (8), Корнет (8), Томас (0).

Милуоки: Бледсоу (22 + 10 передач), Миддлтон (22 + 6 подборов), Паркер (16 + 12 подборов), Хенсон (15 + 12 подборов), Снелл (10) – старт; Терри (9), Зеллер (8), Дженнингс (8), Макер (5).

Чикаго – Бруклин 96:124 (23:28, 28:35, 26:33, 19:28)

Чикаго: Портис (18 + 8 подборов), Холидэй (15), Фелисио (14 + 11 подборов), Пэйн (8), Нваба (6) – старт; Килпатрик (20), Грант (13), Ашик (2), Арчидиаконо (0).

Бруклин: Крэбб (20), Харрис (16 + 6 передач), Расселл (12), Аллен (9 + 4 блок-шота), Холлис-Джефферсон (8) – старт; Эйси (21), ЛеВерт (13 + 8 подборов), Каннингем (9 + 12 подборов ), Динуидди (8 + 9 подборов), Мозгов (5), Стаускас (3), Дойл (0).

Голден Стэйт – Новый Орлеан 120:126 (32:40, 33:27, 27:21, 28:38)

Голден Стэйт: Дюрант (41 + 10 подборов), Кук (21 + 7 передач), Томпсон (18), Грин (11 + 10 подборов + 9 передач + 7 потерь), Луни (10 + 6 подборов) – старт; Янг (8), Уэст (6), Игудала (4), Белл (1), Джонс (0).

Новый Орлеан: Дэвис (34 + 12 подборов + 4 блок-шота), Миротич (28 + 6 подборов), Холидэй (25 + 6 передач), Мур (15 + 7 передач), Рондо (12 + 17 передач), Миллер (8), Диалло (4), Хилл (0).

Хьюстон – Оклахома-Сити 102:108 (30:36, 32:25, 21:19, 19:28)

Хьюстон: Харден (26 + 9 передач + 5 потерь), Пол (17 + 9 передач), Такер (16 + 10 подборов), Капела (10 + 7 подборов + 3 блок-шотов), Ариза (7) – старт; Грин (14), Мба а Муте (8), Джонсон (2), Нене (2).

Оклахома: Джордж (24 + 6 подборов), Уэстбрук (24 + 7 подборов + 10 передач), Энтони (22 + 6 подборов), Адамс (12 + 8 подборов), Брюэр (6) – старт; Грант (12), Абринес (4), Паттерсон (4), Фелтон (0).

Сан-Антонио – Портленд 116:105 (32:33, 22:23, 27:21, 35:28)

Сан-Антонио: Олдридж (28 + 8 подборов), Мюррей (17), Миллс (13 + 6 передач), Газоль (9), Андерсон (7) – старт; Джинобили (17), Гэй (16), Грин (4), Бертанс (3), Паркер (2), Форбс (0), Пол (0), Ловернь (0).

Портленд: Лиллард (33), Тернер (18), Макколлум (17), Нуркич (12 + 12 подборов), Амину (3 + 7 подборов) – старт; Ленард (9), Напьер (8), Болдуин (3), Коллинз (2), Коннотон (0).

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