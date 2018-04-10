ЛеБрон Джеймс установил очередной рекорд НБА

Кливленд К в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил Нью-Йорк и гарантировал себе первое место в Центральном дивизионе.

Для игрока Кавальерс ЛеБрона Джеймса эта победа в дивизионе стала десятой подряд - это новый рекорд лиги.

В матче с Никс на счету Джеймса 28 очков, 11 передач и шесть подборов. Если ему удастся принять участие в последнем матче сезона, который состоится 12 апреля, тогда он впервые карьере проведет все матчи регулярного чемпионата.