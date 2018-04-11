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ЛеБрон: Здорово, что нам удалось снова выиграть дивизион

ЛеБрон Джеймс
17:12 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Лидер "Кавальерс" поделился своими эмоциями после победы в дивизионе, ставшей для него 10-й кряду.

"Если вам удается совершать подвиги во время долгого сезона, независимо от того, что происходит, вы всегда должны постараться оценить это, уделить время. Возможно, я выгляжу лицемером, когда говорю все это, потому что уже на следующий день буду думать, как нам стать лучше.

Но для меня всегда трудно просто сказать: "Окей, еще одна победа в дивизионе". Даже после всего того, что происходило с нами в этом сезоне. Здорово, что нам удалось победить снова", – цитирует Джеймса ESPN.

Напомним,для лидера Кавальерс эта победа в дивизионе стала десятой подряд – это новый рекорд НБА.

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Новости спорта, Баскетбол, Леброн Джеймс, НБА, Новости баскетбола.
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