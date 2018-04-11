ЛеБрон: Здорово, что нам удалось снова выиграть дивизион

"Если вам удается совершать подвиги во время долгого сезона, независимо от того, что происходит, вы всегда должны постараться оценить это, уделить время. Возможно, я выгляжу лицемером, когда говорю все это, потому что уже на следующий день буду думать, как нам стать лучше.

Но для меня всегда трудно просто сказать: "Окей, еще одна победа в дивизионе". Даже после всего того, что происходило с нами в этом сезоне. Здорово, что нам удалось победить снова", – цитирует Джеймса ESPN.

Напомним,для лидера Кавальерс эта победа в дивизионе стала десятой подряд – это новый рекорд НБА.