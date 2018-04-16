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Плей-офф Суперлиги: "Химик" выиграл у "Днепра" и сократил разрыв в серии

Химик - Днепр
20:58 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: БК Химик

Новости спорта: Южненский "Химик" добыл первую победу в полуфинальной серии против "Днепра".

Чемпионат Украины. Суперлига. Плей-офф

Химик – Днепр 99:81 (22:29, 30:23, 24:17, 23:12)

Химик: Колтер (17), Рябчук (5 + 4 подбора + 4 передачи), Эрианс (9 + 4 передачи), Мальчевский (8 + 6 подборов) Петров (15 + 8 подборов) – старт; Антипов, Павлов (14 + 5 подбора), Марченко (12), Сидоров (15 + 5 передач)

Днепр: Мишула, Вильховецкий (9), Ревзин (12), Глебов (14), Тимофеенко (18) – старт; Загреба (2), Шундель (7 + 4 подбора + 4 передачи), Закурдаев (10), Шевченко (5 + 4 подбора), Мироненко, Сизов (2 + 7 подборов).

Счет в серии – 1:2

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Новости спорта, Баскетбол, БК Днепр, БК Химик, Новости баскетбола, Суперлига.
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