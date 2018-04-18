Михайлюк подписал контракт с агентом Лэня

Михайлюка, как и Лэня, будет представлять компания агента Майка Лельчицки Sports International Group, о чем тот уже сообщил в инстаграме. Эта же компания ведет дела форварда Чикаго Лаури Маркканена.

Святослав Михайлюк в этом сезоне закончил университет Канзаса, а с ним – и студенческую карьеру. Дальше в планах украинца – драфт в НБА.

По итогам своей студенческой карьеры в Канзасе Михайлюк был награжден престижным призом «Mr. Jayhawk».