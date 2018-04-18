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Михайлюк подписал контракт с агентом Лэня

Святослав Михайлюк
13:23 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Украинский баскетболист Святослав Михайлюк подписал контракт с агентом, который представляет единственного украинца в НБА Алексея Лэня.

Михайлюка, как и Лэня, будет представлять компания агента Майка Лельчицки Sports International Group, о чем тот уже сообщил в инстаграме. Эта же компания ведет дела форварда Чикаго Лаури Маркканена.

Святослав Михайлюк в этом сезоне закончил университет Канзаса, а с ним – и студенческую карьеру. Дальше в планах украинца – драфт в НБА.

По итогам своей студенческой карьеры в Канзасе Михайлюк был награжден престижным призом «Mr. Jayhawk».

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Новости спорта, Алексей Лэнь, Баскетбол, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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