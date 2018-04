Комментатор разобрал матч НБА, войдя в экран (Видео)

Эксперт телеканала TNT Кенни Смит разобрал матч плей-офф НБА между Индианой и Кливлендом при помощи новейших технологий.

Ведущий разбирал матч в студии, но затем попросил секунду паузы и вошел в экран за его спиной, благодаря чему оказался на площадке среди баскетболистов. Таким образом, Смит получил возможность наглядно разобрать момент матча, передвигаясь по "паркету".

Kenny Smith Showed off NBA on TNT's Awesome New Tech https://t.co/07oR0jDyTP pic.twitter.com/aK1nZEMZDD

— SportsGossip.com (@sportsgossip) 19 апреля 2018 г.