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Комментатор разобрал матч НБА, войдя в экран (Видео)
18:03 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Американский телеканал разобрал баскетбольный матч при помощи впечатляющих новейших технологий.

Эксперт телеканала TNT Кенни Смит разобрал матч плей-офф НБА между Индианой и Кливлендом при помощи новейших технологий.

Ведущий разбирал матч в студии, но затем попросил секунду паузы и вошел в экран за его спиной, благодаря чему оказался на площадке среди баскетболистов. Таким образом, Смит получил возможность наглядно разобрать момент матча, передвигаясь по "паркету".

После своего разбора Смит исчез, а игра на экране возобновилась.

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